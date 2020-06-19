Воронеж, , 10:57 — REGNUM В онлайн-режиме из-за проблем, вызванных ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пройдет III Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный». Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте.

Фестиваль начнется 20 июня. Участники будут размещать свои материалы на сайте Воронежского областного центра народного творчества и кино.

«Изменился формат проведения фестиваля, но остается неизменной его социокультурная значимость по сохранению самобытной народной культуры Воронежской области, фольклорного наследия, этнографии, традиций русского народного прикладного творчества», — отметили организаторы.

Работы, представленные на фестиваль, будут оцениваться в трех номинациях: «Ремесло в радость», «Незабытая старина», «Песенно-обрядовое наследие».

Второй этап, в рамках которого экспертная комиссия определит победителей в номинациях, пройдет с 11 по 31 июля.