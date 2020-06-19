Токио, , 11:04 — REGNUM Южнокорейская группа BTS возглавила японский рейтинг альбомов Oricon по объёму продаж за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

По их словам, южнокорейский бойз-бенд расположился на первом месте в чарте с седьмым альбомом «Map of the Soul: 7», который был выпущен в феврале текущего года и продан в количестве 429 тыс. копий.

Известно, что это первый случай после выхода альбома Майкла Джексона «Thriller», когда альбом неяпонского музыкального исполнителя занимает вершину чарта за первое полугодие.

Отметим, что ранее альбомом «Map of the Soul: 7» занимал первые строчки ежедневного и еженедельного чарта альбомов Oricon.