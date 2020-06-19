Штат Нью-Йорк, США, , 10:37 — REGNUM Лидером американского проката на фоне ограничительных мер из-за коронавируса всего на один день стал фильм режиссера Кристиана Нильссона «Unsubscribe» («Отписаться»). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нильссон отметил, что во время разговора с актером Эриком Табачом они пошутили, что можно любой фильм, который во время пандемии показать в кинотеатре, сделать лидером кинопроката. После шутки друзья решили реализовать свою идею.

За один день Нильссон написал сценарий фильма ужасов, который затем в течение недели снимали в видеочате Zoom. По словам автора, на съемки фильма не было потрачено ни одного цента.

Завершив съемки, создатели фильма ужасов арендовали кинозал в Уэстгемптон-Бич (штат Нью-Йорк) и выкупили в нем все места. Показ кинофильма состоялся в пустом зрительном зале.

Фильм официально «собрал в прокате» $25 488, что в тот же день было зафиксировано на американском кассовом трекере Box Office Mojo. Лидером кинопроката США лента продержалась ровно сутки.

Позднее Нильссон опубликовал свой фильм на видеохостинге Vimeo.

https://www.facebook.com/christian.nilsson2/posts/847544762844