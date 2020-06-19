Пхенчхан, Южная Корея, , 10:27 — REGNUM 18 июня в Южной Корее открылся Международный кинофестиваль мира в Пхёнчхане, сообщает KBS.

В этом году на фестивале покажут 96 картин из 34 стран мира. Фестиваль открыла драма немецкого режиссёра Торстена Кляйна «Приключения математика».

Известно, что в рамках фестиваля пройдет выставка северокорейского контента и работ отечественных режиссёров, не представленных широкой публике, а также мастер-классы и ток-шоу с женщинами-режиссёрами.

Отмечается, что зарубежные режиссёры, чьи фильмы будут представлены на фестивале, не смогли принять участие в международном мероприятии из-за пандемии коронавируса.

Церемония закрытия состоится 23 июня.