Москва, 19 июня 2020, 10:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму актрисе Наталье Селезнёвой с поздравлениями с её юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Вы состоялись на актёрском поприще, сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра Сатиры. Почитатели Вашего таланта ценят и любят Вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь», — говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал актрисе здоровья, вдохновения и успехов.