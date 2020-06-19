Бербанк, США, , 08:54 — REGNUM Важность просмотра нового боевика «Довод» именно на больших экранах кинотеатров объяснил режиссер Кристофер Нолан. Об этом сообщили журналисты Comic Book.

«Мы создавали масштабные фильмы и в прошлом, но глобальный охват и уровень действия этой ленты превосходят все, что мы когда-либо пытались сделать раньше», — подчеркнул режиссер.

Нолан отметил, что этот фильм, как никакой другой, предназначен именно для большого экрана. По его словам, насладиться видеорядом и звуком в полной мере возможно только в кинотеатре.

Режиссер рассказал, что в новом фильме был использован и улучшен опыт, полученный при съемках прежних блокбастеров.

Напомним, Нолан настаивал на открытии кинопроката после снятия ограничений, принятых для борьбы с пандемией коронавируса, своим новым фильмом. Споры с руководством компании Warner Bros. пока закончились переносом сроков премьеры «Довода» на две недели, с 17 на 31 июля.