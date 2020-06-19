Лос-Анджелес, США, , 03:05 — REGNUM Режиссёр Эдгар Райт и сценарист Джейн Голдман будут работать над проектом нового триллера «Цепь». Об этом 18 июня сообщил портал Comicbook.

В основу сценария ляжет одноимённый бестселлер писателя Адриана МакКинти. По сюжету книги некая незнакомка звонит женщине по имени Рэйчел Кляйн и сообщает ей, что она никогда больше не увидит свою дочь, если не передаст похитительнице другого ребёнка.

Суть ситуации заключается в том, что звонящая сама является матерью мальчика, который был похищен. Таким образом, Рэйчел становится очередным звеном «Цепи» — бесконечной, ужасающей и гениальной схемы, которая превращает жертв в преступников.

Эдгар Райт знаком зрителям по таким картинам, как «Малыш на драйве», «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон». Джейн Голдман написала сценарии к картинам «Звёздная пыль», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Расплата», «Дом странных детей Мисс Перегрин» и «Kingsman: Золотое кольцо».

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