Лос-Анджелес, США, , 02:15 — REGNUM Дэвид Франко выпустил трейлер своего нового фильма ужасов «Кто не спрятался» (The Rental). Ролик был опубликован 18 июня на YouTube-канале IFC Films.

По сюжету фильма, две пары арендуют на выходные дом на берегу океана у немного странного человека. В какой-то момент они обнаруживают в нём скрытые видеокамеры. Четверо давних знакомых не представляют, с чем им придётся столкнуться и как некоторые из них поведут себя в опасной ситуации.

В фильме, оригинальное название которого переводится как «Аренда» снялись Дэн Стивенс, Элисон Бри, Шейла Ванд, Джереми Аллен Уайт и Тоби Хасс. Премьера картины в России запланирована на 30 июля 2020 года.

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