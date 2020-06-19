Лос-Анджелес, США, , 00:14 — REGNUM Кинотеатры по всему миру в 2020 году могут потерять в совокупности до $31 млрд из-за эпидемии коронавируса. Об этом 18 июня сообщил журнал Variety.

Автор статьи отмечает, что в конце 2019 года киноиндустрия процветала, по итогам года совокупный доход кинотеатров составил около $42 млрд. По оценкам экспертов компании Omdia Cinemas, доходы которой в 2020 году снизились на 70%, если существующая тенденция сохранится (что вполне вероятно), то мировая индустрия кинопроката потеряет в 2020 году от $20 млрд до $31 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщило: вторая по величине в мире киносеть Cineworld объявила, что она откроет свои кинотеатры в США и Великобритании 10 июля 2020 года. На первом этапе кинозалы будут работать на 50% от своего стандартного уровне посещаемости.

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