Лос-Анджелес, США, , 23:40 — REGNUM Зои Кравиц сообщила, что в рамках подготовки к съёмках в предстоящем кинокомиксе «Бэтмен» она прочитала культовую серию комиксов про этого супергероя. Об этом 18 июня сообщил портал Screen Rant. Кравиц сообщила, что будучи запертой из-за карантина в одной из квартир Лондона со своим мужем Карлом Гусманом она читала цикл «Бэтмен. Год первый» Фрэнка Миллера. Актриса сказала, что в этот период эти комиксы были её настольными книгами.

«Это здорово. Это суперкруто», — заявила Кравиц.

Напомним, Зои Кравиц исполнит в предстоящем фильме «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза роль Женщины-кошки. Ранее ИА REGNUM сообщило, что актриса пришла в восторг от костюма героини и назвала создавшего его дизайнера Жаклин Дарран«настоящим гением».

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