Лос-Анджелес, США, , 23:25 — REGNUM Режиссёр Дэни Вильнёв возобновит съёмки перезагрузки «Дюны» в августе 2020 года. Об этом 18 июня сообщил портал Deadline.

Оскар Айзек, который исполнит в фильме роль герцога Лето Атрейдеса, сообщил, что в августе команда проекта планирует провести дополнительные съёмки. Актёр добавил, что ему удалось увидеть часть смонтированного материала и заявил, что он выглядит «просто потрясающе».

«Это дико, что мы проведём дополнительные съемки за несколько месяцев до того, как она (картина — ИА REGNUM) должна выйти, но это произошло и со Звездными Войнами», — сказал Айзек.

Напомним, премьера новой «Дюны» запланирована на 17 декабря 2020 года. В фильме также снялись такие известные фигуры, как Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Тимоти Шаламе, Джош Бролин, Зендая, Хавьер Бардем иДэйв Батиста.

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