Лос-Анджелес, США, , 21:57 — REGNUM Режиссёр Зак Снайдер выпустил первый тизер-трейлер своей версии кинокомикса «Лига справедливости». Ролик был опубликован 18 июня на YouTube-канале потокового сервиса HBO Max.

В видео показано, как Диана (Галь Гадот) вглядывается в изображение некого существа на стене, освещая его факелом. В последующие пять секунд зрителям показывают тревожную эпическую картину, в центре которой находится интересующий Чудо-женщину персонаж.

Напомним, премьера фильма состоится на сайте HBO Max. Ранее председатель совета директоров WarnerMedia и руководитель потокового сервиса Боб Гринблатт заявил, что бюджет проекта по созданию версии «Лиги справедливости» Снайдера может превысить $30 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера превысит $30 млн