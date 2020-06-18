Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Потоковый сервис Netflix анонсировал четыре оригинальных проекта, которые он выложит на своём сайте в августе 2020 года. Об этом 18 июня сообщил сайт What's on Netflix.

Поклонники скандинавского сериала «Дождь» смогут посмотреть его третий сезон, первая серия продолжения выйдет 6 августа. Третий сезон реалити-шоу Selling Sunset стартует 7 августа.

Премьера нового фантастического сериала-боевика Project Power состоится 14 августа. Кроме того, 28 августа на Netflix будет выложен фильм «Происхождение неизестно».

Сюжет сериала Project Power расскажет о новом препарате, который даёт людям сверхспособности, в нём снялись известные актёры Джейми Фокс и Джозеф Гордона-Левитт. «Происхождение неизестно» — это испанская картина, в центре повествования которой находятся двое полицейских, пытающихся остановить убийцу, воссоздающего истории происхождения супрегероев из комиксов.

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