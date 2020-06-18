Москва, , 18:58 — REGNUM Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла на 80-м году жизни в Подмосковье. Об этом 18 июня сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Дашевская погибла в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги, пытаясь перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Она была смертельно травмирована электропоездом сообщением Голицыно — Дубна.

Пресс-служба театра имени Моссовета подтвердила трагическую новость о гибели Галины Дашевской. В театре отметили, что информация о прощании с заслуженной артисткой и о похоронах станет известна позднее.

Галина Дашевская родилась в 1941 году, окончила в 1964 году студию при театре имени Моссовета под руководством Юрия Завадского, проработала в этом театре всю жизнь. Звание заслуженной артистки было присвоено Дашевской в 2002 году. Дашевская снялась и в ряде кинофильмов, в том числе «Дальше — тишина», «Июльский дождь» и «Белое солнце пустыни».