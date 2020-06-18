Нью-Йорк, США, , 16:38 — REGNUM Warner Bros. и DC Entertainment подписали соглашение со Spotify о создании серии сюжетных «повествовательных подкастов». Об этом 18 июня сообщает издание Variety.

Подкасты будут основаны на сюжетах комиксов DC, а также на оригинальных проектах Warner Bros. Дата старта инициативы пока не сообщается.

Напомним, Spotify — это популярный интернет-сервис, позволяющий слушать музыку, аудиокниги и подкасты. Он был запущен в 2006 году.

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