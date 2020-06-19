Москва, , 12:13 — REGNUM 16 июня в соответствие с распоряжением властей Москвы о следующем этапе снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, открылось большинство столичных музеев и галерей.

Перед музеем «Гараж» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Правда, жители первопрестольной не бросили все дела и не заполнили все выставочные пространства в одночасье. Это когда все сидели на карантине, стоял вселенский стон как же не хватает поклонникам прекрасного посещений экспозиций, чувства сопричастности с шедеврами мирового искусства или новыми культурными трендами.

Музей «Гараж» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В холле музея установлены приборы для дезинфекции рук Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Летняя терраса при музее кафе открыта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители читают книги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сегодня руководители музеев фиксируют, что даже квоту, которая выработана согласно рекомендациям Роспотребнадзора, учреждения не вырабатывают. И этому есть объяснения. Во-первых, пока еще сохраняется страх заразиться, что надо признать чувством правильным, так как эпидемия еще далеко не прошла и лучше пока сидеть дома. Во-вторых, многих пока несколько отстраняет от посещений обязанность ходить в масках, перчатках, проходить процедуру измерения температуры и т.д. Но, пожалуй, главное — сегодня в Москве нет туристов, а они составляют львиную долю посетителей в летний сезон. Столичные жители отправляются по возможности на природу, а больше на любимые дачи. Благо погода в последнее время этому благоприятствует.

Музей «Гараж» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке Atelier E.B «Прохожий» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первый день музея после снятия режима ограничений Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM отправилась, как только было разрешено в одно из самых привлекательных культурных мест столицы — Музей «Гараж». Пройдя все положенные процедуры и соблюдая все правила, она с удовольствием побродила по пустым залам галереи. В них, как и до карантина, идут интересные выставки. В обязательном порядке стоит осмотреть экспозиции «Секретики: копание в советском андеграунде», «Прохожий» и «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905−1969».

Фото на память Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Мы храним наши белые сны» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ходить по музею — одно удовольствие. По залам бродят всего несколько человек. Можно спокойно подойти к картине и рассмотреть ее во всех деталях. (С ужасом вспоминаются суперпопулярные выставки Валентина Серова или Сальвадора Дали, когда не то, что к полотну не подойти, но и залу пробираться сложно). А здесь приятное чувство, что ты один на один с искусством. Взгляд свободно путешествует по залу, выборочно останавливаясь и цепляясь за что-то неожиданное, шаги приятно отдаются эхом в помещении…

Так что для тех, кто хочет «почувствовать» загадку искусства — сейчас самое время отправиться в музей.