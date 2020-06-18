Москва, , 15:05 — REGNUM 24 июня состоится тожественная церемония награждения лауреатов Государственной премии Российской Федерации 2019 года в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности. А 18 июня были объявлены имена лауреатов. Об этом сообщает телеканал «Культура».

В области литературы награды получат директор «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской области Александр Ермаков, писатель и литературовед Валентина Курбатова, директор «Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии» Иркутской области Галина Медведева.

Премии в области гуманитарной деятельности удостоен композитор Давид Тухманов и главный врач клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко.