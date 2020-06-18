Лос-Анджелес, США, , 14:17 — REGNUM Зои Кравиц, исполнительница роли Женщина-коши в предстоящем фильме «Бэтмен», пришла в восторг от вида костюма своей героини. Об этом 17 июня сообщил портал ComicBook.

Кравиц назвала дизайнера по костюмам Жаклин Дарран «настоящим гением» и отметила, насколько сложно придумать оригинальный образ для Женщины-кошки. Актриса также считает, что у предстоящего фильма будет «уникальный тон».

Напомним, режиссёром предстоящего фильма о Бэтмене выступил Мэтт Ривз. Главную роль в кинокомиксе исполнил британский актёр Роберт Паттинсон.

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