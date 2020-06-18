Лос-Анджелес, США, , 14:18 — REGNUM Онлайн-концерт с применением VR-технологии проведут американские музыканты из хип-хоп группы Cypress Hill в Лос-Анджелесе. Об этом они сообщили на своей странице в соцсети Instagram.

«Мы согласились сразу, как только нам предложили снова выступить перед своими фанатами. Мы точно хотели бы подарить уникальный опыт персонального шоу», — сообщили музыканты.

Концерт будет транслироваться в относительно новом формате с возможностью обзора в 360 градусов. Такое видео можно просматривать в специальном мобильном VR-приложении.

Прямой эфир пройдет 19 июня и будет бесплатным для зрителей. Тем, кто пропустит выступление, запись будет предоставляться после 25 июня только за плату.

https://www.instagram.com/p/CBidAxihSzq/