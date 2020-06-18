Лондон, , 13:44 — REGNUM Предзаказ своего фирменного пазла «Radiohead Fragmentary Time Waster» («Уничтожитель времени от Radiohead») запустили музыканты британской группы Radiohead. Объявление об этом они разместили на страницах группы в соцсетях.

Как сообщили участники группы, пазл состоит из тысячи кусочков. В продаже он должен появиться 24 августа.

«Скучно? Нечем заняться? Всё надоело? По ТВ ничего нет. Хватит этого! Что будешь делать? Тебе нужен пазл. Расскажи мне больше, расскажи мне больше! Пазл от Radiohead», — говорится в описании нового продукта.

https://twitter.com/radiohead/status/1273256625428717568