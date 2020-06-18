Москва, , 13:15 — REGNUM Очередной 7-й театральный сезон, выдавшийся в этом году из-за пандемии коронавируса необычным, завершил Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

«Мы официально закрываем наш 7-й сезон, очень непростой для всех театральный сезон. Три месяца, треть сезона мы проработали онлайн, на удаленке. Это был необычный опыт, и думаю, несмотря на разного рода трудности — финансовые, эмоциональные, психологические, можно сказать, что эти три месяца прошли не зря. Мы поняли, что даже на удаленке, вдали друг от друга мы — команда. Творческая, креативная, задорная, энергичная!», — отметил Безруков.

Одна треть сезона прошла для театра, как и для многих других театров страны, в нестандартном режиме — онлайн. Несмотря на сложности, в театре практически сразу же переориентировались на новый формат.

С 18 марта в соцсетях был запущен проект #БесконтактныйТеатр, в рамках которого зрителям рассказывали о спектаклях, которые из-за пандемии коронавируса не смогли показать в театре. Следом был запущен канал МГТ ТВ, на котором еженедельно выходили авторские программы.

Всего за период действия режима ограничений из-за распространения коронавируса театр реализовал 13 проектов, снял и опубликовал 105 роликов, провел 19 трансляций своих постановок. В завершении сезона артисты театра приняли участие в челлендже #ПарадХитов, исполнив онлайн песню группы «Самоцветы» — «Не надо печалиться».