Магас, , 11:23 — REGNUM Около 50 врачей, медсестер и водителей машин скорой помощи, участвующих в борьбе за здоровье пациентов с диагнозом COVID-19, наградят в Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Для выбора тех работников, кто будет поощрен, пациентам, вылечившимся от COVID-19, предлагается присылать видеоролики с отзывами о работе конкретных специалистов, помогавшим этим гражданам восстановить свое здоровье.

По результатам рассмотрения этих видеороликов будет произведена оценка работы медиков отобраны победители. Как сообщили в пресс-службе, при награждении будут обязательно учитываться мнения жителей, приславших свои отзывы.