Москва, , 10:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Об этом 18 июня сообщается на сайте Кремля.

«С удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес. Долгие годы Вы преданно служите искусству, радуете любителей театра и кинематографа глубокими, интересными актёрскими и режиссёрскими работами», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что благодаря подвижничеству Соломина в Малом театре воплощаются неординарные художественные замыслы и поддерживается особая творческая атмосфера.

Он также пожелал юбиляру успехов, здоровья и благополучия и поздравил его с присвоением звания Героя Труда России.

Юрий Соломин родился в Чите 18 июня 1935 года. С 1988 года он является художественным руководителем Малого театра. В 1988 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР, в 2020-м — Героя Труда РФ (2020).

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