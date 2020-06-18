Сеул, , 10:19 — REGNUM Суперпопулярная южнокорейская группы BTS на сервисе WeVerse дала онлайн-концерт «Bang bang con: the live». Специалисты это знаковым событием, так как посмотреть виртуальное выступление артистов «собралось» около 756 тысяч человек.

При этом главное отличие от ряда концертов времени пандемии коронавируса, что это было платное мероприятие: билеты, правда, были доступны — от 26 до 35 долларов. На реальное представление они стоили бы значительно дороже. Таким образом, группа установила рекорд — этот концерт стал самым масштабным платным онлайн-шоу. Оно продолжалось полтора часа: музыканты исполнили 12 композиций на фоне сменяющихся декораций.