Москва, , 10:06 — REGNUM Три новых персонажа появятся в мультсериале «Ну, погоди!». Об этом сообщили в пресс-службе студии «Союзмультфильм».

Персонажами станут Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Их образы уже показали в сети. Премьера первого эпизода с участием новых героев может состояться в конце лета или в начале осени, сообщили в студии.

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. … Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь», — сообщила генпродюсер студии Юлия Осетинская.

В пресс-службе уточнили, что новых персонажей создали по инициативе директоров сочинского горного курорта «Роза Хутор», являющегося партнером «Союзмультфильма». Эти персонажи в будущем должны стать символами курорта.

Три героя характеризуются ярко выраженными положительными чертами: Ежик Шу обладает умом и хорошо разбирается в технологиях, Барсук Тим — спортивный, сильный и к тому же добрый, а Косуля Уля всегда веселая и активная.