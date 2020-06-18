Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Новый трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль» («Doom Patrol: Season 2»), основанного на комиксах DC, опубликовали на портале IGN.

Во втором сезоне героям снова придется защищать мир, несмотря на то что ранее они победили мистера Никто. Их бывший наставник Найлз, который в первом сезоне предал отряд, смертельно болен и просит позаботиться о его дочери, обладающей очень опасной суперсилой.

Но герои отряда не могут разобраться со своими проблемами и внутренними демонами, что ставит задачу спасения мира под угрозу.

Как сообщили авторы, сериал выйдет одновременно на сервисах DC Universe и HBO Max. Дата выхода первого эпизода — 26 июня.