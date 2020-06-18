Нью-Йорк, США, , 09:56 — REGNUM Новый сериал от компании Disney про учителя Люка Скайуокера и его отца Энакина — Оби-Вана Кеноби из киносаги «Звездные войны» создают с применением новейших технологий, примененных при съемках сериала «Мандалорец». Об этом сообщил актер Юэн Макгрегор, в интервью журналистам медиакомпании ACE Universe.

Макгрегор в сериале снова исполнит роль Кеноби. Он рассказал, что при съемках используют специальную «капсулу», состоящую из большой видеостены высотой шесть метров и потолка с большим рабочим пространством. Вместе с компьютерной графикой, основанной на движке Unreal от Epic, их используют для создания реалистичных пространств, пейзажей и окружающей персонажей обстановки.

Актер уточнил, что такая технология значительно упрощает работу актера во время съемок, так как они видят, как выглядит их окружение, а не представляют его в своем воображении, когда вокруг используются зеленые и голубые экраны.

По словам Макгрегора, проекту еще не присвоили официальное название, но в каком направлении будет развиваться сюжет, уже известно. Подробностями актер не поделился.

Премьера сериала запланирована на 2022 год.