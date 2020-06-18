село Хохловка, , 08:48 — REGNUM В Пермском крае власти объявили аукцион на реставрацию церкви Преображения, которая построена в традициях русского деревянного зодчества и является объектов культурного наследия. Начальная цена лота составляет 14,2 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Итоги аукциона подведут 25 июня. Планируется, что церковь отреставрируют до конца 2021 года. Среди работ, указанных в техзадании, восстановление фундаментов, полов, западной лестницы с устройством крыльца, замена пришедших в негодность бревен сруба, чердачного перекрытия и конструкций крыши, замена заполнений оконных и дверных проемов, обработка всех деревянных конструкций защитными составами от огня и биопоражений, устройство молниезащиты.

Стоит отметить, церковь Преображения находится на территории музея «Хохловка"и является образцом культовой постройки Северного Прикамья начала XVIII века из села Янидор Чердынского уезда. Храм перевезли в Хохловку в 1984−85 годах.