Витебск, Белоруссия, , 08:29 — REGNUM Организаторы XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» сократили сроки его проведения, по сравнению с ранее запланированными. Об этом они сообщили на официальном сайте мероприятия в новостной заметке под названием «Фестивалю — быть!»

Вместо ранее запланированных дат с 13 по 21 июля, фестиваль пройдет с 16 по 20 июля. По словам организаторов, в этом году фестиваль может стать «самым масштабным open-air Европы» или даже мира!

«Мероприятия этого года пройдут на открытых концертных площадках — в Летнем амфитеатре, перед концертным залом «Витебск», на площади Победы, в парке Мазурино, на улицах города», — сообщили в пресс-службе фестиваля.

Проведение фестиваля на открытом воздухе обусловлено необходимостью организации мероприятий на фоне пандемии коронавируса с максимальной степенью безопасности для зрителей. Из программы фестиваля полностью исключены мероприятия в концертном зале «Витебск», Витебской областной филармонии, белорусском театре «Лялька», Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа.

«Проводя постоянный анализ сообщений в официальных источниках информации, принимая во внимание рекомендации специалистов и глобальный опыт, Дирекция считает обязательным организовать и провести мероприятия безопасно и с учётом необходимых санитарно-гигиенических требований», — сообщили организаторы фестиваля.

С подробной программой мероприятий фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте. Там же уже имеется расписание всех мероприятий и отрыта продажа билетов.