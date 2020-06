Лос-Анджелес, США, , 23:52 — REGNUM В третьей части кинокомикса «Стражи галактики 3» может появиться персонаж, который, на первый взгляд, не вписывается в рамки этой франшизы. Об этом 17 июня сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники утверждают, что в новом фильме может быть показана сцена из прошлого, действие которой происходит на планете расы Клинтар (планета симбиотов). Издание сделало предположение, что во время одной из миссий Звёздный Лорд может получить короткую встречу с Веномом.

Ранее режиссёр Джеймс Ганн заявил, что фильм «Стражи галактики 3», вероятно, станет его последней совместной работой со студией Marvel. При этом он сказал, что не может утверждать это наверняка.

Читайте ранее в этом сюжете: Джеймс Ганн не собирается сотрудничать с Marvel после «Стражей Галактики 3»