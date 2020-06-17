Лос-Анджелес, США, , 23:18 — REGNUM Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в новой инди-драме «Спенсер» (Spencer). Об этом 17 июня сообщил портал Deadline.

Сценарий к картине написал известный кинематографист Стивен Найт («Острые козырьки», «Пряности и страсти», «Лок», «Эффект колибри»). В качестве режиссёра выступит Пабло Ларраин («Неруда», «Джеки»).

Отмечается, что «Спенсер» не будет традиционной биографической картиной, она расскажет о трёх важных днях принцессы, урождённой Дианы Фрэнсис Спенсер. События имели место в начале 90-х годов XX века, в этот момент покойная думала о том, стоит ли ей развестись с принцем Чарльзом.

Последней актёрской работой Кристен Стюарт в кино стала роль инженера-механика Норы Прайс в картине «Под водой» режиссёра Уильяма Юбэнка. Фильм «провалился» в прокате, при бюджете $50 млн он собрал в США лишь около $17,3 млн, а в мире — около $41 млн.

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