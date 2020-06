Лондон, , 22:57 — REGNUM В Великобритании состоится премьера 4K-версии фильма «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». Об этом 17 июня сообщил портал We Got This Covered.

Новую версию картины зрителям покажут кинотеатры сети VUE. Пока компания не назвала точную дату премьеры, однако издание предположило, что релиз состоится сразу же после после снятия карантина, введённого из-за эпидемии коронавируса, поскольку киносеть заинтересована в привлечении зрителей на киносеансы.

Премьера фильма «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» состоялась в августе 1980 года. Это второй фильм франшизы «Звёздные войны», снял его режиссёр Ирвин Кершнер.

Читайте ранее в этом сюжете: Стал известен актерский состав драмы «Время Армагеддона»