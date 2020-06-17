Екатеринбург, , 22:44 — REGNUM В Екатеринбурге подготовили выставку в память о легендарном советском разведчике Николае Кузнецове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Экспозиция будет представлена 24 июня 2020 года, в день проведения парада Победы, в историческом парке «Россия — моя История».

«Советский разведчик, владевший несколькими языками, мастерски действовал в тылу врага во время войны, добывая ценные сведения для руководства СССР», — заявила директор парка Наталья Прошина.

При подготовке выставки использовались материалы Музея разведчика Н.И. Кузнецова в Талице. Экспозиция подана «по принципу кино»: посетителям предлагается погрузиться в роль исследователя, который изучает биографию Кузнецова.

Посетить выставку можно будет в режиме онлайн на ресурсах музея.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируется открыть музей имени Левитана.

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