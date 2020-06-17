Москва, , 17:35 — REGNUM Известный режиссер и сценарист Кирилл Серебренников намерен в скором времени приступить к съемкам мини-сериал о выдающемся советском кинорежиссере Андрее Тарковском. Об этом сообщает «КиноПоиск».Конкретно сроки начала работ над новым проектом не определены. Сейчас режиссер занять подготовкой к прокату картины «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова.

Впрочем, уже известны продюсеры ленты — это Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.

«Андрей Тарковский и его знаковые картины оказали огромное влияние на мировое кино, продолжая и сейчас быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений» — так объяснил обращение группы кинематографистов к творчеству и судьбе мастера Илья Стюарт.

Производством сериала займется компания Hype Film.