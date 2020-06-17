Москва, , 17:21 — REGNUM Фильмы с участием актера Михаила Ефремова будут очень популярны. Такое мнение высказал в интервью kp.ru кинокритик Роман Григорьев.

Искусствовед считает, что авария со смертельным исходом, придаст картинам с оскандалившимся известным актером, дополнительную «привлекательность», или как он выразился «манок».

При этом Григорьев подчеркнул, что Ефремов является хорошим актером. Михаил Ефремов закончил съемки в сериале «Вампиры средней полосы» по книге Алексея Иванова «Пищеблок». Он сыграл лидера смоленских вампиров. Сериал готовится к трансляции.