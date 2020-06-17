Москва, , 16:09 — REGNUM 18 июня на сайте Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» пройдет представление книги американской художницы Оливии Эрлангер и американского архитектора Луиса Ортеги Говелы «Гараж». Это первое совместного издания Музея современного искусства «Гараж» и «Стрелки». Об этом сообщает портал Colta.

Исследователя поставили перед собой крайне интересную задачу — объяснить такой феномен развития человеческой мысли как гараж, вернее, проследить, как место для хранения машины стало центром создания крупнейших интеллектуальных стартапов ХХ века и символом свободы духа и творчества. Ведь в этом небольшом замкнутом пространстве родились уникальные идеи, здесь же получили первое воплощение. Достаточно вспомнить некоторых «гаражных» героев. Таких как Фрэнк Ллойд Райт и Уолт Дисней, Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард, Стив Джобс и Стив Возняк, Курт Кобейн и Гвен Стефани и многих других.

В онлайн-дискуссии примут участие авторы издания.