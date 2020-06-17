Лос-Анджелес, США, , 15:34 — REGNUM Дату проведения 72-й церемонии вручения американской телевизионной премии «Эмми» раскрыл комик Джимми Киммел. Об этом он рассказал в своем микроблоге в Twitter.

«Я не знаю, где или как или даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию! 72-я «Эмми» пройдет в воскресенье, 20 сентября, на телеканале ABC», — сообщил Киммел подписчикам.

Напомним, церемония «Эмми» считается телевизионным аналогом кинематографической премии «Оскар», музыкальной — «Грэмми» и театральной — «Тони». Церемония проводится ежегодно с 1949 года.

https://twitter.com/jimmykimmel/status/1272938016684650496

Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия переведены в онлайн-формат или сроки их проведения смещены. Так, дату церемонии вручения премии «Оскар» организаторы сместили с февраля на апрель 2021 года, а также изменили правила участия с учетом запрета на работу кинотеатров.