Нижний Новгород, , 15:21 — REGNUM Фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде в намеченные сроки — с 17 по 23 июля в прежнем открытом режиме. Хотя в этом году в программу также включены и онлайн-показы. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Организаторы надеются, что эпидемиологическая ситуация в регионе через месяц значительно улучшится и можно будет вернуться не только к привычным формам работы форума — просмотрам конкурсных лент в кинозалах, встреч зрителей с создателями фильмов, но и создать новые форматы. Так демонстрации будут проходить на многих открытых площадках города, планируется открытие автокинотеатра.

Организаторы форума во главе с президентом фестиваля, известным актером и режиссером Михаилом Пореченковым продолжают отбор фильмов для конкурса. Уже сейчас поступило более 300 работ и прием заявок еще не прекращен.

Напомним, что победителем фестиваля 2019 года стала картина режиссера Антона Бильжо «Амбивалентность».