Москва, , 14:55 — REGNUM Пост главного режиссера Театра Российской Армии после 25 лет работы покидает Борис Морозов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Лауреат Премии Москвы, Народный артист России Борис Афанасьевич Морозов, занимавший пост главного режиссера театра 25 лет, уходит на заслуженный отдых», — говорится в сообщении.

Морозов стал главным режиссером театра в 1995 году. За время работы он поставил 26 спектаклей и воспитал множество учеников. В пресс-службе перечислили наиболее известные постановки режиссера: «Много шума из ничего» У. Шекспира, «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого, «Кабала святош» Ж. Б. Мольера.

В пресс-службе сообщили, что 16 июня Морозову вручили медаль за неоценимый вклад в творческую жизнь Театра Российской Армии и ценный подарок от Минобороны России.

Морозов родился 20 ноября 1944 года в Московской области. Первое образование он получил техническое — диплом инженера Челябинского политехнического института. После этого он поступил в ГИТИС на курс Андрея Попова, руководившего тогда театром Советской армии. После окончания вуза он поступил на работу в труппу этого театра.

За время своей творческой деятельности он работал в нескольких театрах и вернулся в Театр Российской Армии в 1995 году уже на должность главного режиссера.