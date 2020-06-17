Великий Новгород, , 14:05 — REGNUM Федеральные власти намерены выделить на ремонт и реконструкции Новгородского Кремля около 400 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В мае 2020 года часть стены одного из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России (XV-XVII вв) обрушилась. Специалисты после проведенного обследования определили, что причиной обрушения стало нарушение герметичности бетонного покрытия Боевого хода крепости.

Площадь самого разрушения невелика — около 9 квадратных метров. Но власти посчитали, что настало время сделать «не просто реставрацию скола, а на полноценную реконструкцию Боевого хода по всей своей протяженности».

Работы планируется провести в течении 2020−2021 годов. Уже в этом году на ремонт будут направлены 120 миллионов рублей, остальные поступят в 2021-ом.