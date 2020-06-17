Москва, , 14:08 — REGNUM Дебютный постер российского триллера «Кольская сверхглубокая» о многокилометровой скважине, пробуренной советскими учеными, опубликовала кинокомпания «Вольга» на своих официальных страницах в соцсетях.

«С гордостью представляем вам постер фильма «Кольская сверхглубокая» — основанного на реальных событиях мистического триллера о тайнах, что скрывает самая глубокая скважина в мире. Погружение состоится уже в этом году!» — сообщили в кинокомпании.

https://www.instagram.com/p/CBgIwAOHO6Q/

Съемки картины завершились в феврале. Дата премьеры фильма пока неизвестна.

Сюжет триллера построен на слухах и легендах, распространявшихся в конце 80-х годов прошлого века. В ходе бурения скважины на Кольском полуострове, на глубине 12 километров ученые записали странные звуки, напоминающие крики людей. Не разобравшись в причинах, скважину закрыли.

Спустя много лет под землю отправляют исследовательскую группу, которая сталкивается со страшной угрозой для всего человечества.