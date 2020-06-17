Сеул, , 14:12 — REGNUM Графическая новелла «Grass» Ким Гым Сук номинирована на премию индустрии комиксов имени Уилла Айснера, также известную как премия Айснера. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института литературных переводов (LTI Korea).

По их словам, автор и работа представлены в трех номинациях премии, таких как «Лучший сценарист/художник», «Лучшее американское издание зарубежного материала (Азия)», «Лучшая работа, основанная на реальных событиях».

Известно, что победителей по каждой номинации назовут 18 июня, а вручение наград состоится в июле текущего года.

Графический роман «Grass» рассказывает историю девушки, которая стала одной из жертв сексуального насилия в годы Второй мировой войны. В основе романа, переведенного на английский, французский, итальянский и японский, реальные события и рассказы Ли Ок Сон.