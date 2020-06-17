Москва, , 13:46 — REGNUM Третий Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра пройдет в Московской филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

«III Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра пройдет с 18 по 23 августа. Это уникальный шанс для молодых музыкантов оркестровых специальностей проявить себя и сделать важный шаг в будущее», — говорится в сообщении пресс-службы.

К участию в конкурсе допускаются исполнители с высшим профессиональным музыкальным образованием и студенты музыкальных вузов по 14 специальностям. В группе струнных инструментов — скрипка, альт, виолончель и контрабас. В группе деревянных духовых инструментов — флейта, кларнет, гобой и фагот. В группе медных духовых инструментов — валторна, тромбон, труба и туба. Также в конкурсе участвуют музыканты, играющие на ударных инструментах и арфе.

https://www.instagram.com/p/CBYA2mcA8sT/

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля. Затем организаторы проведут первый тур, в ходе которого отберут исполнителей по видеозаписям, и после этого — два очных тура.

Победителей наградят крупными денежными премиями. Также участникам могут предложить стажировку или работу в Российском национальном молодежном симфоническом оркестре — Симфонической академии.

С подробным регламентом конкурса можно ознакомиться на официальном сайте филармонии.