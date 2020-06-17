Москва,
17 июня 2020, 13:42 — REGNUM С 16 июня начинают работу многие московские музеи и выставочные центры. Среди них можно назвать Музей современного искусства Garage, Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, а также Мультимедиа Арт Музей.
Вход в музей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Очередь перед входом в Мультимедиа Арт музей
Василий Иванов © ИА REGNUM
У входа в Мультимедиа Арт музей
Василий Иванов © ИА REGNUM
В случае с МАММ, для всех посетителей обязательным условием визита является наличие средств индивидуальной защиты, дезинфекция рук, а также измерение температуры сотрудниками музея. Вход в здание осуществляется строго по одному.
Температурный контроль на входе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов © ИА REGNUM
На кассе музея
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Директор музея Ольга Свиблова дает интервью
Василий Иванов © ИА REGNUM
Директор музея Ольга Свиблова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Планируется введение сеансов посещения музея по времени. Количество посетителей на сегодняшний день по-прежнему в разы меньше предкарантинного уровня. Многие москвичи пока что предпочитают избегать посещения общественных мест и культурных учреждений.
Посетители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники музея
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники музея
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники музея
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники музея
Василий Иванов © ИА REGNUM