17 июня 2020 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 13:42 — REGNUM С 16 июня начинают работу многие московские музеи и выставочные центры. Среди них можно назвать Музей современного искусства Garage, Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, а также Мультимедиа Арт Музей.

Вход в музей Василий Иванов © ИА REGNUM

Очередь перед входом в Мультимедиа Арт музей Василий Иванов © ИА REGNUM У входа в Мультимедиа Арт музей Василий Иванов © ИА REGNUM

В случае с МАММ, для всех посетителей обязательным условием визита является наличие средств индивидуальной защиты, дезинфекция рук, а также измерение температуры сотрудниками музея. Вход в здание осуществляется строго по одному.

Температурный контроль на входе Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители Василий Иванов © ИА REGNUM

На кассе музея Василий Иванов © ИА REGNUM Посетители Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители Василий Иванов © ИА REGNUM Директор музея Ольга Свиблова дает интервью Василий Иванов © ИА REGNUM

Директор музея Ольга Свиблова Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители Василий Иванов © ИА REGNUM

Планируется введение сеансов посещения музея по времени. Количество посетителей на сегодняшний день по-прежнему в разы меньше предкарантинного уровня. Многие москвичи пока что предпочитают избегать посещения общественных мест и культурных учреждений.

Посетители Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители Василий Иванов © ИА REGNUM Сотрудники музея Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники музея Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители Василий Иванов © ИА REGNUM Сотрудники музея Василий Иванов © ИА REGNUM