Москва, , 13:05 — REGNUM Выставку работ «Я, обо мне, про меня» авторов соцсети «ВКонтакте» проведут в крупнейшем частном музее современного искусства в России «Эрарта». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Выставка пройдет с 25 ноября по 20 декабря. Для того, чтобы работу выставили в музее, необходимо принять участие в соответствующем конкурсе.

Участники конкурса должны опубликовать работу на своей странице или в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #vktalents_erarta. Срок приема работ ограничен до 28 июля.

В качестве работ могут быть представлены картины, цифровые изображения, скульптуры, инсталляции, фотографии или видео, которыми авторы расскажут о своем творчестве. Организаторы конкурса проведут отбор работ, которые наиболее глубоко раскрывают восприятие мира авторов и их внутреннее «Я».

Итоги конкурса будут объявлены 18 августа.