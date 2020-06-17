Вашингтон, , 12:42 — REGNUM В новом психологическом триллере «Balestra» («Балестра») о фехтовальщице, запутавшейся в своем подсознании, снимется актриса Тесса Томпсон — звезда сериала «Мир дикого Запада» и фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл». Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

Томпсон также выступит исполнительным продюсером картины. Режиссером фильма станет Николь Дорси («Черное слияние»). Сценарий фильма написал Имран Зайдия. За основу взята оригинальная история Арона Эли Колейта.

В фильме будет рассказано о борьбе амбициозной фехтовальщице Джоанне Бэйтори (Томпсон) за возвращение на мировой спортивный пьедестал. По настоятельным советам тренера и мужа, она добывает прототип устройства, позволяющего проводить тренировки во сне за счет формирования осознанных сновидений.

В ходе таких тренировок фехтовальщица неожиданно встречается с загадочным незнакомцем Эллиотом (Марван Кензари). Раз за разом после ночных тренировок граница между сном и реальностью начинает размываться, и героиня запутывается в своей подсознательной «реальности» и неудовлетворительной действительности.

Как сообщили журналисты, проект планируют представить дистрибьюторам на будущем Каннском кинорынке, который пройдет в онлайн-формате.