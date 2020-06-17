Москва, , 12:38 — REGNUM Организаторы литературной премии «Ясная Поляна» объявили так называемый длинный список номинантов на победу в самом престижном разделе — «Современная русская проза». Об этом сообщает ТАСС.

Как всегда, лонг-лист представителен: в него вошли тридцать девять произведений ведущих российских писателей. Среди них уже признанные мастера Андрей Аствацатуров, Ксения Букша, Тимур Кибиров, Валерия Пустовая, Александр Стесин, Олег Хафизов и другие.

Литературоведы отмечают последние работы Евгения Чижова, Антона Уткина, Михаила Елизарова, Александра Ильичевского и, конечно, Дины Рубиной и Захара Прилепина.

Напомним, что лучший роман должен нести главную идею премии — «идеалы человеколюбия».

Короткий список «Современной русской прозы» появится в сентябре 2020 года.

Также премия вручается в номинациях «Иностранная литература», «Событие», «Выбор читателей». Призовой фонд составляет 6,7 миллиона рублей.