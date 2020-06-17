Истра, Московская область, , 12:28 — REGNUM Подготовку к открытию виртуального концертного зала продолжают в подмосковном музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

В виртуальном зале будут проводиться трансляции выступлений звезд отечественной и мировой симфонической музыки из самых престижных концертных залов. Для организации показов в музей доставили экран, комплект акустической системы и системы микширования.

В скором времени для оснащения виртуального зала поступит дополнительное оборудование: микрофоны, сабвуферы и другие компоненты системы.

Первую трансляцию в музее «Новый Иерусалим» планируют организовать в сентябре в рамках ежегодного музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей».

https://www.instagram.com/p/CBf00rlgy7e/

Как сообщили в пресс-службе министерства, этот зал станет вторым виртуальным концертным залом, открытым в рамках национального проекта «Культура». В 2019 году аналогичный концертный зал был установлен в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину.