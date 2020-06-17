Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Тизер новой драмы «The Nest» («Гнездо»), главные роли в которой исполнили Джуд Лоу и Кэрри Кун, выпустила кинокомпания IRC Films. Тизер опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Картина рассказывает историю успешного предпринимателя Рори из США. Ради карьеры и денег он переезжает вместе со своей семьей в дорогую усадьбу в Великобритании. Чтобы оставаться на вершине, Рори приходится изощряться в бизнесе, и у него начинается череда неприятностей, выливающаяся в семейные проблемы.

Режиссером картины выступил Шон Деркин. До этой киноленты он снял всего лишь один фильм в 2011 году — драму «Марта Марси Мэй Марлен» о тоталитарной секте.

Премьера драмы прошла 26 января в рамках кинофестиваля «Сандэнс». В России прокат ленты начнется 24 сентября.