Лос-Анджелес, США, , 11:54 — REGNUM Производство биографического фильма «Лемми» про британского музыканта, основателя рок-группы Motorhead Лемми (Йэна Фрейзера Килмистера) начала компания VMI Worldwide. Об этом сообщили журналисты сетевого издания Deadline.

В фильме будет охвачен период жизни и творчества Лемми до создания Motorhead. Поклонникам расскажут о его первых успешных выступлениях в проекте The Jimi Hendrix Experience, участии в составе рок-группы Hawkwind и других событиях.

Режиссером биографической киноленты выступает Грег Олливер, десять лет назад уже снимавший одноименный документальный фильм. Сценарий к новой картине написала Мэддени Гриффитс. Менеджеры Motorhead Тодд Сингерман и Стефан Ширази выступают исполнительными продюсерами.

Как сообщают журналисты, съемки будут начаты в 2021 году. Готовый фильм планируют представить на Каннском фестивале.